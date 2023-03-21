СМИ: Зеленский боится злить КНР критикой за связи с Россией

Отмечается, что украинский президент ведет с Си Цзиньпином дипломатическую игру, так как хочет сохранить КНР в качестве инвестора и торгового партнера. Издание также указало, что Зеленский любит выступать с резкой критикой в адрес таких стран, как Венгрия и Германия.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок в своем развитии. Он отметил, что большой рывок КНР вызывает во всем мире неподдельный интерес. При этом Си Цзиньпин заявил, что рад по приглашению Владимира Путина вновь приехать на российскую землю. Он отметил, что Пекин готов вместе с Москвой охранять основанный на международном праве миропорядок, сообщает НСН.

