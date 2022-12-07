СМИ: Запад ожидает переговоров России и Украины

Страны Запада ждут начала переговоров между Россией и Украиной, однако не торопят старт такого диалога. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Кто захочет мерзнуть? Макрон толкает Украину к переговорам

Издание напомнило о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине. Во время своего визита в США политик отметил, что не видит военного решения конфликта, и единственный выход — это переговоры. Кроме того, французский лидер указал, что цена украинского конфликта неодинакова по обе стороны Атлантического океана.

Мнение Макрона поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также выступил за пересмотр санкций в отношении России, сообщает телеканал «360». Отмечается, что Париж, Будапешт, и другие западные столицы также выступают за продвижение российско-украинских переговоров, пишет РИА ФАН.

«Коммерсантъ» пишет, что поездка Макрона в США продемонстрировала наличие на Западе двух подходов к конфликту на Украине. С одной стороны, союзники готовы поддерживать Киев, с другой — некоторые страны полагают, что необходимо быть готовыми к переговорам, и чем раньше начнется диалог, тем лучше.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПереговорыЗападУкраинаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры