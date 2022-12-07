СМИ: Запад ожидает переговоров России и Украины

Издание напомнило о заявлении президента Франции Эммануэля Макрона о ситуации на Украине. Во время своего визита в США политик отметил, что не видит военного решения конфликта, и единственный выход — это переговоры. Кроме того, французский лидер указал, что цена украинского конфликта неодинакова по обе стороны Атлантического океана.

Мнение Макрона поддержал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который также выступил за пересмотр санкций в отношении России, сообщает телеканал «360». Отмечается, что Париж, Будапешт, и другие западные столицы также выступают за продвижение российско-украинских переговоров, пишет РИА ФАН.

«Коммерсантъ» пишет, что поездка Макрона в США продемонстрировала наличие на Западе двух подходов к конфликту на Украине. С одной стороны, союзники готовы поддерживать Киев, с другой — некоторые страны полагают, что необходимо быть готовыми к переговорам, и чем раньше начнется диалог, тем лучше.

