СМИ: Запад определился с потолком цен на нефть из России
США вместе с союзниками при определении ограничения цен на российскую нефть будут руководствоваться средней ценой в диапазоне от $63 до $64 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.
По данным агентства, работа по определению потолка цен уже находится на стадии завершения.
В Вашингтоне также опровергли сообщение агентства Bloomberg о том, что страны Запада вынуждены были пересмотреть, потолок цен на российскую нефть в сторону повышения.
Ранее исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин назвал введение потолка цен на углеводороды покушением на основы суверенитета, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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