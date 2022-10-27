СМИ: Запад определился с потолком цен на нефть из России

США вместе с союзниками при определении ограничения цен на российскую нефть будут руководствоваться средней ценой в диапазоне от $63 до $64 за баррель. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

По данным агентства, работа по определению потолка цен уже находится на стадии завершения.