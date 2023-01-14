СМИ: Запад намерен усилить военную помощь Киеву для изменения позиции Путина

В публикации отмечается, что коллективный Запад собирается предпринимать разные шаги, чтобы противостоять решениям Путина. С начала российской спецоперации на Украине решения и действия лидеров стран Запада по противодействию Владимиру Путину неоднократно менялись.

«Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах», — цитирует публикацию Газета.ru.

Авторы материала считают, что Москва не захочет отказаться от своих «максималистских целей», пока российские войска не получат серьезный урон от украинских военных. При этом речь идет и о том, что военные успехи ВСУ в сложившейся ситуации не гарантируют признание Путиным своего поражения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации назвал Украину частной военной компанией НАТО.

