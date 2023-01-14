СМИ: Запад намерен усилить военную помощь Киеву для изменения позиции Путина

Главы западных государств планируют усилить военную помощь Украине, чтобы поменять мышление президента РФ Владимира Путина. Об этом пишет газета The Financial Times.

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В публикации отмечается, что коллективный Запад собирается предпринимать разные шаги, чтобы противостоять решениям Путина. С начала российской спецоперации на Украине решения и действия лидеров стран Запада по противодействию Владимиру Путину неоднократно менялись.

«Западная точка зрения состоит в том, что единственный способ изменить мышление Путина — это помочь Украине победить в предстоящих битвах», — цитирует публикацию Газета.ru.

Авторы материала считают, что Москва не захочет отказаться от своих «максималистских целей», пока российские войска не получат серьезный урон от украинских военных. При этом речь идет и о том, что военные успехи ВСУ в сложившейся ситуации не гарантируют признание Путиным своего поражения.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации назвал Украину частной военной компанией НАТО.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЗападПолитикаРоссияУкраинаВладимир Путин
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