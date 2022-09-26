СМИ: Запад может ответить обычным оружием в случае ядерного удара России на Украине
Запад может ответить мерами военного характера на гипотетический ядерный удар России по Украине в ходе специальной военной операции. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источники.
«Два западных официальных лица заявили, что ядерный удар по Украине вряд ли приведет к аналогичным шагам. Вместо этого он вызовет ответные действия западных государств с использованием обычных вооружений, чтобы наказать Россию», — отмечает издание.
По данным источников, члены НАТО в частном порядке передали РФ свою позицию и описали масштаб ответных действий в случае применения Москвой ядерного оружия. Собеседники считают, что «угрозы возмездия» станут лучшим сдерживающим фактором, пишет Газета.ру.
Ранее заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил, что Москва делает все, чтобы минимизировать риски применения ракетно-ядерного оружия какими-либо государствами, напоминает РИА ФАН.
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