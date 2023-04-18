СМИ: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление Украины

Западные лидеры готовятся к тому, что Россия использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании.

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Отмечается, что среди мер реагирования РФ, к которым «готовятся лидеры Запада» – это ядерные угрозы и кибератаки.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН» призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления, а также предположил возможный маршрут ВСУ, когда наступление все-таки начнется.

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ФОТО: Министерство обороны Украины
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