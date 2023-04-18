СМИ: Запад готовится к любым мерам реагирования России на контрнаступление Украины
Западные лидеры готовятся к тому, что Россия использует все имеющиеся варианты реагирования на вероятное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание Guardian со ссылкой на официальных лиц Великобритании.
Отмечается, что среди мер реагирования РФ, к которым «готовятся лидеры Запада» – это ядерные угрозы и кибератаки.
Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в интервью «Радиоточке НСН» призвал не верить западным СМИ о возможных датах контрнаступления, а также предположил возможный маршрут ВСУ, когда наступление все-таки начнется.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru