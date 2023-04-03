СМИ: Япония создаст новый формат оказания помощи партнерам в сфере безопасности

Японское правительство планирует создать новый формат оказания помощи странам - единомышленницам в сфере обеспечения безопасности. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.

МИД Японии: Страна будет настаивать на усилении помощи Украине

Отмечается, что новый формат будет называться Official Security Assistance. Указывается, что в первую очередь он будет направлен на поддержку развивающихся стран. По информации газеты, власти Японии намерены предоставлять им оборонные технологии, а также улучшать инфраструктуру аэропортов и морских портов.

Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований​ Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в беседе с НСН назвал символическим моментом два параллельных визита премьер-министра Японии в Киев и лидера КНР в Москву. По его словам, конфликт на Украине усилил раскол между странами, Япония и Китай традиционно оказались в противостоянии друг с другом.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЯпонияБезопасность

Горячие новости

Все новости

партнеры