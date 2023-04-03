СМИ: Япония создаст новый формат оказания помощи партнерам в сфере безопасности
Японское правительство планирует создать новый формат оказания помощи странам - единомышленницам в сфере обеспечения безопасности. Об этом сообщила газета Yomiuri со ссылкой на источники.
Отмечается, что новый формат будет называться Official Security Assistance. Указывается, что в первую очередь он будет направлен на поддержку развивающихся стран. По информации газеты, власти Японии намерены предоставлять им оборонные технологии, а также улучшать инфраструктуру аэропортов и морских портов.
Ранее старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Китая и современной Азии РАН Олег Казаков в беседе с НСН назвал символическим моментом два параллельных визита премьер-министра Японии в Киев и лидера КНР в Москву. По его словам, конфликт на Украине усилил раскол между странами, Япония и Китай традиционно оказались в противостоянии друг с другом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru