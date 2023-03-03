СМИ: ВСУ могут побояться использовать часть западного оружия на фронте
Часть поставленного Украине западного оружия может не попасть на театр боевых действий. Такое мнение в статье для издания Conversation высказал обозреватель Мэтью Пауэлл из Портсмутского университета.
По его мнению, украинские власти боятся потерять дорогостоящую западную технику в боях. Командиры ВСУ будут осторожнее обращаться с полученной техникой и не захотят ремонтировать поставленное оборудование, считает обозреватель.
Пауэлл считает, что отказ Киева использовать западное оружие в боях приведет к негативной реакции в адрес американских и европейских политиков.
Западные страны могут прекратить поставки оружия Украине, если ВСУ не добьются успеха на поле боя, заявил в интервью газете Newsweek полковник США в отставке Марк Кансиан. По его словам, запросы Киева вызывают все большее раздражение в Вашингтоне и Брюсселе, передает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+14 516 / сут.
Умерли
396 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+11 512 / сут.
- Гарантийное обслуживание MacBook и iPad в России приостановлено
- Боец «Вагнера» рассказал об обстрелах путей снабжения ВСУ в Артемовске
- Венгрия ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО в мае
- Донецкие хирурги в бронежилетах извлекли взрыватель мины из пациента
- Сербия ответила на заявления о поставках оружия Украине и России
- СМИ: ВСУ могут побояться использовать часть западного оружия на фронте
- Российскую драму «Праведник» покажут в кинотеатрах Израиля
- В школу запретят приходить в рваных джинсах
- Губернатор Белгородской области заявил об обстреле двух сел со стороны ВСУ
- МИД: совершившие теракт в Брянской области использовали оружие НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru