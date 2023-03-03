СМИ: ВСУ могут побояться использовать часть западного оружия на фронте

По его мнению, украинские власти боятся потерять дорогостоящую западную технику в боях. Командиры ВСУ будут осторожнее обращаться с полученной техникой и не захотят ремонтировать поставленное оборудование, считает обозреватель.

Пауэлл считает, что отказ Киева использовать западное оружие в боях приведет к негативной реакции в адрес американских и европейских политиков.

Западные страны могут прекратить поставки оружия Украине, если ВСУ не добьются успеха на поле боя, заявил в интервью газете Newsweek полковник США в отставке Марк Кансиан. По его словам, запросы Киева вызывают все большее раздражение в Вашингтоне и Брюсселе, передает НСН.

