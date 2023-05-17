СМИ: Встреча спецпредставителя КНР с Зеленским может состояться вечером

Отмечается, что о встрече Зеленского и Ли Хуэя чиновник сообщил на условиях анонимности. Других подробностей не приводится.

Ранее, 12 мая, Центральное телевидение Китая сообщило, что Ли Хуэй планирует посетить Россию и Украину. Тогда же глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту, сообщает «Радиоточка НСН».

