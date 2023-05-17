СМИ: Встреча спецпредставителя КНР с Зеленским может состояться вечером
Встреча прибывшего на Украину спецпредставителя Китая по делам Евразии Ли Хуэя с президентом Владимиром Зеленским, возможно, пройдет вечером 17 мая. Об этом сообщило агентство France-Presse со ссылкой на украинского чиновника.
Отмечается, что о встрече Зеленского и Ли Хуэя чиновник сообщил на условиях анонимности. Других подробностей не приводится.
Ранее, 12 мая, Центральное телевидение Китая сообщило, что Ли Хуэй планирует посетить Россию и Украину. Тогда же глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Китаю следует повлиять на Россию по украинскому конфликту, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: чат-бот Александра уже почти три года помогает пассажирам московского транспорта
- Украинский журналист рассказал о мощном ударе российской армии по ВСУ
- Гражданина Киргизии посадили на десять лет за участие в СВО
- Бельгия отказала Украине в передаче истребителей F-16
- На Западе отложили вступление Украины в НАТО
- Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке
- СМИ: В Таиланде катер с российскими туристами врезался в вышку у берега
- Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки
- СМИ: Встреча спецпредставителя КНР с Зеленским может состояться вечером
- Главы МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве 19 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru