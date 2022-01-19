СМИ: Визит Эрдогана на Украину состоится 3 февраля

Третье февраля также является датой установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией. В этом году будет отмечаться 30-летняя годовщина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в приехать в республику для обсуждения разногласий.

