СМИ: Визит Эрдогана на Украину состоится 3 февраля
19 января 202222:04
Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить с официальным визитом Украину 3 февраля. Такое сообщение распространил телеканал CNN Türk, передает ТАСС.
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Третье февраля также является датой установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией. В этом году будет отмечаться 30-летняя годовщина.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в приехать в республику для обсуждения разногласий.
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19 января 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru