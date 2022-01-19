СМИ: Визит Эрдогана на Украину состоится 3 февраля

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует посетить с официальным визитом Украину 3 февраля. Такое сообщение распространил телеканал CNN Türk, передает ТАСС.

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Третье февраля также является датой установления дипломатических отношений между Украиной и Турцией. В этом году будет отмечаться 30-летняя годовщина.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в приехать в республику для обсуждения разногласий.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияУкраина
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