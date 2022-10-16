СМИ: Вашингтон «разочарован» позицией президента Палестины об утрате доверия к США в беседе с Путиным

«Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена», — говорится в публикации.

Axios также пишет, что Аббас на прошедшей встрече с Путиным, состоявшейся в Астане, отметил неспособность Вашингтона выполнить роль посредника между Палестиной и Израилем.

Журналисты подчеркнули, что в Вашингтоне позиция Аббаса привела в «ярость», и сотрудники Белого дома довели эту информацию до советников Махмуда Аббаса, пишет Газета.ru. В США убеждены, что Путин не сможет конструктивно повлиять на израильско-палестинский конфликт.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского министерства. Лавров также подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, , пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».







