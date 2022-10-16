СМИ: Вашингтон «разочарован» позицией президента Палестины об утрате доверия к США в беседе с Путиным
В Вашингтоне «глубоко разочарованы» сомнениями президента Палестины Махмуда Аббаса, о которых он заявил в беседе российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает Axios со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.
«Белый дом «глубоко разочарован» тем, что президент Палестины Махмуд Аббас заявил президенту России Владимиру Путину о потере доверия к администрации Байдена», — говорится в публикации.
Axios также пишет, что Аббас на прошедшей встрече с Путиным, состоявшейся в Астане, отметил неспособность Вашингтона выполнить роль посредника между Палестиной и Израилем.
Журналисты подчеркнули, что в Вашингтоне позиция Аббаса привела в «ярость», и сотрудники Белого дома довели эту информацию до советников Махмуда Аббаса, пишет Газета.ru. В США убеждены, что Путин не сможет конструктивно повлиять на израильско-палестинский конфликт.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров принял в Москве делегацию ХАМАС во главе с председателем политбюро движения Исмаилом Ханией, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте российского министерства. Лавров также подчеркнул необходимость урегулирования палестино-израильского конфликта на общепризнанной международно-правовой базе, , пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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