СМИ: Вашингтон призвал Киев не наступать до получения нового пакета помощи

Также отмечается, что на сегодняшний день Соединенные Штаты твердо придерживается своего решения не передавать Киеву танки Abrams на фоне спорной ситуации с Берлином по вопросу поставки этого вида вооружений.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что Вооруженным силам Украины будет чрезвычайно сложно вытеснить российских военных со всей территории республики до конца 2023 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

