СМИ: Вашингтон должен принудить Киев к миру из-за приближения катастрофы
Риск ядерной войны из-за конфликта на Украине растет с каждым днем все больше, Вашингтон должен убедить Киев начать мирные переговоры с Россией. Такое мнение выразил обозреватель The National Interest Мэтью Банн.
По его словам, чем дольше будет продолжаться противостояние, тем больше будет возрастать ядерная опасность. Банн отметил, что пришло время «работать с Украиной».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не видит предпосылок для выхода украинского кризиса в мирное русло. Песков подчеркнул, что российская специальная военная операция продолжается, РФ движется в сторону достижения поставленных целей, сообщает НСН.
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