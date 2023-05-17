СМИ: в Турции уверены в продлении зерновой сделки
17 мая 202315:00
Россия предварительно дала согласие на продление зерновой сделки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.
Как отмечается, последний раз новости о перезаключении зернового соглашения поступали на прошлой неделе, когда в Минобороны Турции заявили о полезных переговорах по сделке.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru