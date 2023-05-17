СМИ: в Турции уверены в продлении зерновой сделки

Как отмечается, последний раз новости о перезаключении зернового соглашения поступали на прошлой неделе, когда в Минобороны Турции заявили о полезных переговорах по сделке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

