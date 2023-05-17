СМИ: в Турции уверены в продлении зерновой сделки

Россия предварительно дала согласие на продление зерновой сделки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных турецких чиновников.

Захарова обозначила условие для продления зерновой сделки

Как отмечается, последний раз новости о перезаключении зернового соглашения поступали на прошлой неделе, когда в Минобороны Турции заявили о полезных переговорах по сделке.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что несмотря на множество открытых вопросов по зерновой сделке, Россия поддерживает контакты, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:УкраинаРоссияТурцияЗерно

Горячие новости

Все новости

партнеры