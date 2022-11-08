СМИ: в США призвали банки вести дела с отдельными российскими компаниями
Министерство финансов Соединенных Штатов и Госдеп негласно призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с отдельными «стратегическими» компаниями России, включая «Газпром» и производителей удобрений, сообщает Bloomberg.
Как отмечают в Вашингтоне, не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта вокруг Украины, и убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами, чтобы избежать глобальной экономической катастрофы.
Призыв касается таких американских банковских гигантов, как JPMorgan и Citigroup. Агентство отмечает, что речь идет о «базовых услугах», включая денежные переводы и конвертацию в доллары, для «Газпрома», «Уралкалия» или «Фосагро».
Ранее стало известно, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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