СМИ: в США призвали банки вести дела с отдельными российскими компаниями

Как отмечают в Вашингтоне, не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта вокруг Украины, и убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами, чтобы избежать глобальной экономической катастрофы.

Призыв касается таких американских банковских гигантов, как JPMorgan и Citigroup. Агентство отмечает, что речь идет о «базовых услугах», включая денежные переводы и конвертацию в доллары, для «Газпрома», «Уралкалия» или «Фосагро».

Ранее стало известно, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

