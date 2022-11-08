СМИ: в США призвали банки вести дела с отдельными российскими компаниями

Министерство финансов Соединенных Штатов и Госдеп негласно призывают крупнейшие американские банки продолжать операции с отдельными «стратегическими» компаниями России, включая «Газпром» и производителей удобрений, сообщает Bloomberg.

На Украине разъяснили позицию по переговорам с Россией

Как отмечают в Вашингтоне, не вся российская экономика находится под санкциями из-за конфликта вокруг Украины, и убеждают бизнес продолжать дела с разрешенными секторами, чтобы избежать глобальной экономической катастрофы.

Призыв касается таких американских банковских гигантов, как JPMorgan и Citigroup. Агентство отмечает, что речь идет о «базовых услугах», включая денежные переводы и конвертацию в доллары, для «Газпрома», «Уралкалия» или «Фосагро».

Ранее стало известно, что советник американского лидера Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в последние месяцы ведет конфиденциальные переговоры с помощником президента России по международным делам Юрием Ушаковым и секретарем Совета безопасности Николаем Патрушевым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:СШАГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры