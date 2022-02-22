СМИ: В РПЦ с уважением приняли признание ДНР и ЛНР

РПЦ не имеет полномочий для признания государств, но уважает политический выбор народов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о признании Россией республик Донбасса.