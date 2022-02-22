СМИ: В РПЦ с уважением приняли признание ДНР и ЛНР

РПЦ не имеет полномочий для признания государств, но уважает политический выбор народов. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимира Легойду.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос о признании Россией республик Донбасса.

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Легойда напомнил, что границы государств в пределах канонической территории Русской Церкви много раз изменялись, но церковное единство оставалось неизменным.

Ранее подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Россия должна освободить от украинского гнета жителей Луганских и Донецких областей, подконтрольных Киеву.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:ДонбассРоссияЛНРДНРРПЦ
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