Как сообщает британское издание, западные политики ранее полагали, что возрождение российской оборонной промышленности невозможно. Однако за 2023 год в России произвели миллионы снарядов и сотни танков.

При этом перспективы стран НАТО из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США под вопросом, и мир переживает опасные времена, заявил газете офицер разведки Великобритании.

Ранее сообщалось, что одно из крупнейших учений НАТО Steadfast Defender-2024, которое проходит с февраля по май, направлено на подготовку к конфликту с Россией. В нем принимают участие около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, среди которых 133 танка и в районе 90 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».



