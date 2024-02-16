СМИ: В НАТО обеспокоены темпами развития военной промышленности России
Страны Североатлантического альянса обеспокоены темпами производства российской военной техники по итогам последнего года. Об этом пишет Financial Times.
Как сообщает британское издание, западные политики ранее полагали, что возрождение российской оборонной промышленности невозможно. Однако за 2023 год в России произвели миллионы снарядов и сотни танков.
При этом перспективы стран НАТО из-за возможного возвращения Дональда Трампа на пост президента США под вопросом, и мир переживает опасные времена, заявил газете офицер разведки Великобритании.
Ранее сообщалось, что одно из крупнейших учений НАТО Steadfast Defender-2024, которое проходит с февраля по май, направлено на подготовку к конфликту с Россией. В нем принимают участие около 50 кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, среди которых 133 танка и в районе 90 тысяч военных, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru