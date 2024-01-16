СМИ: В Молдавии заявили о росте запросов на получение гражданства от россиян

В Молдавии сообщили о резком росте запросов на получение гражданства от россиян, пишет Reuters со ссылкой на заявление молдавского госагентства по вопросам гражданства.

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По данным СМИ, правительство республики на фоне роста запросов планирует увеличить срок рассмотрения заявлений с 20 дней до шести месяцев.

Также уточняется, на данный момент 70% всех заявителей составляют граждане России, еще 20% — жители Украины. Сложившуюся тенденцию в госагентстве объяснили геополитической ситуацией в регионе.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ГражданствоРоссияМолдавия

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