СМИ: В Молдавии заявили о росте запросов на получение гражданства от россиян
В Молдавии сообщили о резком росте запросов на получение гражданства от россиян, пишет Reuters со ссылкой на заявление молдавского госагентства по вопросам гражданства.
По данным СМИ, правительство республики на фоне роста запросов планирует увеличить срок рассмотрения заявлений с 20 дней до шести месяцев.
Также уточняется, на данный момент 70% всех заявителей составляют граждане России, еще 20% — жители Украины. Сложившуюся тенденцию в госагентстве объяснили геополитической ситуацией в регионе.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ об упрощении получения гражданства России жителям Белоруссии, Казахстана и Молдавии, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru