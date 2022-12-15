СМИ: В критический момент Украина может остаться без военной помощи НАТО
В критический момент Украина может остаться без военной помощи от Североатлантического альянса. Об этом написал обозреватель Кэтрин Фунг в статье для Newsweek.
Она отметила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружения и боеприпасов может остаться без ответа. Фунг указала, что члены НАТО на сегодняшний день сами с трудом пополняют свои арсеналы. Обозреватель добавила, что помощь Киеву сильно истощила запасы стран альянса, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.
Ранее сенат парламента Италии одобрил представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Украине в следующем году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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