Она отметила, что призыв президента Украины Владимира Зеленского увеличить объем поставок вооружения и боеприпасов может остаться без ответа. Фунг указала, что члены НАТО на сегодняшний день сами с трудом пополняют свои арсеналы. Обозреватель добавила, что помощь Киеву сильно истощила запасы стран альянса, среди которых растет обеспокоенность из-за проблем с их восстановлением на прежнем уровне.

Ранее сенат парламента Италии одобрил представленную партиями правящего большинства резолюцию, которая предусматривает продолжение поставок оружия Украине в следующем году, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

