СМИ: В Киеве понадеялись на США и ЕС для сдерживания России

По его словам, в стране ожидают согласования Западом пакета санкций в отношении Москвы.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции, которые намерены ввести США против «пророссийских сепаратистов» на Украине, на Россию не повлияют, но негативно скажутся на украинском бизнесе.