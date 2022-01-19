СМИ: В Киеве понадеялись на США и ЕС для сдерживания России

В Киеве надеются на ЕС и США для сдерживания России. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Экс-депутат Верховной рады назвал решение суда по делу Порошенко «поражением Зеленского»

По его словам, в стране ожидают согласования Западом пакета санкций в отношении Москвы.

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что санкции, которые намерены ввести США против «пророссийских сепаратистов» на Украине, на Россию не повлияют, но негативно скажутся на украинском бизнесе.

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ФОТО: pixabay.com
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