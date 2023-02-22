СМИ: в ЕС обсудят возможность продления санкций против России
Постпреды государств-членов Европейского Союза обсудят увеличение срока продления антироссийских санкций с шести до девяти месяцев. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой источники в Брюсселе.
«Раздувая пламя конфликта». В России отреагировали на очередные признания Запада об антироссийских санкциях
По данным издания, первоначально предлагалось увеличить срок продления санкций против России до 12 месяцев, однако эту инициативу заблокировал Будапешт.
В итоге было решено обсудить компромиссный вариант в девять месяцев.
Ранее, как сообщала НСН, Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+13 954 / сут.
Умерли
396 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+15 408 / сут.
- СМИ: в ЕС обсудят возможность продления санкций против России
- В Киеве предложили создать зону безопасности на границе с Россией
- Житель Нижневартовска был задержан за попытку диверсии на железной дороге
- Дипломат РФ: Москва дала гарантии безопасности визита Байдена в Киев
- Аксенов: Правительство поддержало создание оборонительной линии в Крыму
- ГИБДД анонсировала «облаву» на пьяных водителей в праздники
- Миронов заявил, что на следующих выборах президента предложит поддержать Путина
- Пригожин: Бойцы ЧВК «Вагнер» идут вперёд живыми и мёртвыми
- Лечащий врач Саакашвили сообщила о сильном похудении политика
- Около 60 человек пропали при обрушении в карьере в Китае
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru