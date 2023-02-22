СМИ: в ЕС обсудят возможность продления санкций против России

По данным издания, первоначально предлагалось увеличить срок продления санкций против России до 12 месяцев, однако эту инициативу заблокировал Будапешт.

В итоге было решено обсудить компромиссный вариант в девять месяцев.

Ранее, как сообщала НСН, Совет Евросоюза продлил антироссийские санкции до 24 февраля 2024 года.

