СМИ: Украина боится сделки России и США после выборов в 2024 году

Украина опасается прихода к власти в США после президентских выборов в 2024 году сторонника переговоров с Россией. Об этом пишет National Interest.

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По данным издания, Киев боится, что новым президентом станет «тот, кто пожелает вести дела с Россией».

«Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — отмечается в материале.

Кроме того, Украину беспокоит возможность лишиться поддержки Запада, если Москва возобновит «обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей» и найдет потенциальных союзников.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСШАРоссия
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