СМИ: Украина боится сделки России и США после выборов в 2024 году

По данным издания, Киев боится, что новым президентом станет «тот, кто пожелает вести дела с Россией».

«Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — отмечается в материале.

Кроме того, Украину беспокоит возможность лишиться поддержки Запада, если Москва возобновит «обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей» и найдет потенциальных союзников.

