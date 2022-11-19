СМИ: Украина боится сделки России и США после выборов в 2024 году
Украина опасается прихода к власти в США после президентских выборов в 2024 году сторонника переговоров с Россией. Об этом пишет National Interest.
По данным издания, Киев боится, что новым президентом станет «тот, кто пожелает вести дела с Россией».
«Великие державы часто торгуются и договариваются, а "валютой" нередко становятся национальные интересы менее крупных государств. Украинские лидеры не хотят, чтобы интересы их страны ушли с молотка», — отмечается в материале.
Кроме того, Украину беспокоит возможность лишиться поддержки Запада, если Москва возобновит «обаятельное наступление на европейские столицы благодаря щедрым контрактам на поставку энергоносителей» и найдет потенциальных союзников.
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