СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО

Турция может отдельно одобрить заявку Финляндии на вступление в НАТО отдельно от Швеции до проведения выборов в республике, намеченных на 14 мая. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

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По данным агентства, Анкара согласится на членство Хельсинки в альянсе, но не одобрит аналогичную заявку Швеции. Турецкий парламент до своего закрытия в середине апреля для выборов может ратифицировать заявку Финляндии.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что республика может согласиться на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс лишь при полном выполнении условий трехстороннего меморандума.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НАТОТурцияФинляндия
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