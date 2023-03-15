СМИ: Турция может до выборов одобрить вступление Финляндии в НАТО

По данным агентства, Анкара согласится на членство Хельсинки в альянсе, но не одобрит аналогичную заявку Швеции. Турецкий парламент до своего закрытия в середине апреля для выборов может ратифицировать заявку Финляндии.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что республика может согласиться на вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс лишь при полном выполнении условий трехстороннего меморандума.

