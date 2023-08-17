СМИ: Турция будет пропускать через проливы суда с украинским зерном
Турция готова обеспечить идущим из портов Украины судам с зерном беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает телеканал Haber Global со ссылкой на источники в турецком Министерстве национальной обороны.
Собеседник канала утверждает, что если подобное судно прибудет, то его пропустят через проливы.
Новостной портал Elips Haber, сославшись на собственные источники в Минобороны Турции, заявил, что первый корабль уже отправился по новому коридору.
Ранее Военно-морские силы украинских Вооруженных сил Украина объявили об открытии временных коридоров в Чёрном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный и в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Больше половины россиян никогда не говорили с начальством о повышении зарплаты
- Росавиация поблагодарила авиационные службы Эстонии и Финляндии
- Нацгвардия Украины: боевики «Азова» полноценно участвуют в боях
- Брокер Ракута предупредил о резком удорожании ипотеки после повышения ставки ЦБ
- СМИ: Турция будет добиваться возобновления зерновой сделки
- «Газпром-Медиа» решил полностью ликвидировать ЗАО «Эхо Москвы»
- Нефтепродукты обнаружены в реке в Красноярском крае
- СМИ: Турция будет пропускать через проливы суда с украинским зерном
- Доллар на Мосбирже упал ниже 93 рублей
- Google оштрафовали на 3 млн рублей за неудаление фейков о СВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru