СМИ: Турция будет пропускать через проливы суда с украинским зерном

Собеседник канала утверждает, что если подобное судно прибудет, то его пропустят через проливы.

Новостной портал Elips Haber, сославшись на собственные источники в Минобороны Турции, заявил, что первый корабль уже отправился по новому коридору.

Ранее Военно-морские силы украинских Вооруженных сил Украина объявили об открытии временных коридоров в Чёрном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный и в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

