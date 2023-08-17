СМИ: Турция будет пропускать через проливы суда с украинским зерном

Турция готова обеспечить идущим из портов Украины судам с зерном беспрепятственный проход через проливы Босфор и Дарданеллы, сообщает телеканал Haber Global со ссылкой на источники в турецком Министерстве национальной обороны.

Первое судно вышло из Одессы по открытому Украиной временному коридору

Собеседник канала утверждает, что если подобное судно прибудет, то его пропустят через проливы.

Новостной портал Elips Haber, сославшись на собственные источники в Минобороны Турции, заявил, что первый корабль уже отправился по новому коридору.

Ранее Военно-морские силы украинских Вооруженных сил Украина объявили об открытии временных коридоров в Чёрном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный и в обратном направлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Андрей Стенин
ТЕГИ:ЗерноУкраинаТурция

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