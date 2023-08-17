СМИ: Турция будет добиваться возобновления зерновой сделки

В Минобороны Турции подчеркнули, что прежнее соглашение о зерновом коридоре доказало свою успешность и пользу.

«Нет никаких проблем в том, чтобы коммерческие суда подходили через проливы», - заявил источник газеты в министерстве обороны Турции.

Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия изучает с партнерами альтернативы зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

