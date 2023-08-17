СМИ: Турция будет добиваться возобновления зерновой сделки
Турция не принимает участие в поиске альтернативных путей доставки украинского зерна, Анкара намерена добиваться возобновления зерновой сделки, сообщает газета «Star» со ссылкой на турецкое оборонное ведомство.
В Минобороны Турции подчеркнули, что прежнее соглашение о зерновом коридоре доказало свою успешность и пользу.
«Нет никаких проблем в том, чтобы коммерческие суда подходили через проливы», - заявил источник газеты в министерстве обороны Турции.
Ранее российский посол в Турции Алексей Ерхов заявил, что Россия изучает с партнерами альтернативы зерновой сделке, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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