СМИ: страны G7 обсуждают введение санкции на крупные алмазы из России

По его словам, новые санкции начнутся с мер в отношении крупных алмазов. Шах также отметил, что пока неизвестно, в каком виде будут введены новые ограничения.

«Возможно о решении группы семи будет объявлено в ходе саммита G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме», - добавил Шах.

Ранее ЕС намерен ввести санкции против российского производителя алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



