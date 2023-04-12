СМИ: страны G7 обсуждают введение санкции на крупные алмазы из России
Страны Большой семерки обсуждают введение санкций в отношении алмазов весом более 1 карата российской компании «Алроса», сообщила газета The Economic Times со ссылкой на руководителей ювелирной отрасли Индии Випула Шаха.
По его словам, новые санкции начнутся с мер в отношении крупных алмазов. Шах также отметил, что пока неизвестно, в каком виде будут введены новые ограничения.
«Возможно о решении группы семи будет объявлено в ходе саммита G7, который пройдет 19-21 мая в Хиросиме», - добавил Шах.
Ранее ЕС намерен ввести санкции против российского производителя алмазов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru