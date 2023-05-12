СМИ: страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине

Один из таких вариантов, по данным источника издания, заключался в использовании доходов от этих активов. По мнению сторонников этой идеи, это поможет обойти юридические ограничения, так как правовые основания для замораживания российских средств есть у всех стран G7, но не в случае конфискации и последующего их распределения.

Единственной страной, которая решилась на конфискацию стали США. Её структуры перечислили на нужды Украины около пяти миллионов долларов, отобранные у российского бизнесмена Константина Малофеева.

Ранее в Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

