СМИ: страны G7 ищут способ передачи замороженных российских активов Украине
Государства «Большой семерки» пытаются найти способы передачи замороженных российских активов Украине, пишет The Japan Times.
Один из таких вариантов, по данным источника издания, заключался в использовании доходов от этих активов. По мнению сторонников этой идеи, это поможет обойти юридические ограничения, так как правовые основания для замораживания российских средств есть у всех стран G7, но не в случае конфискации и последующего их распределения.
Единственной страной, которая решилась на конфискацию стали США. Её структуры перечислили на нужды Украины около пяти миллионов долларов, отобранные у российского бизнесмена Константина Малофеева.
Ранее в Кремле пообещали ответить на конфискацию активов Малофеева в США, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru