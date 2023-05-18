СМИ: США считают следующие пять месяцев решающими для Киева
Западные страны опасаются, что в скором времени оказываемая Украине военная поддержка достигнет предела. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на неназванных чиновников.
В материале отмечается, что высокопоставленные представители Европы обеспокоены тем, каким будет поток помощи Киеву в 2024 году с учетом грядущих президентских выборов в США.
Как пишет издание, Вашингтон — основной поставщик военной помощи Украине. Однако эксперты отмечают, что в распоряжении Соединенных Штатов остались средства, которых хватит для поддержки Киева в течение примерно пяти месяцев, указывает Ura.ru. Лишь в это время у украинской стороны будет последний шанс изменить ситуацию в конфликте, пишет «Свободная пресса».
«Мы не можем вечно поддерживать тот же уровень помощи», — подчеркнул неназванный высокопоставленный европейский чиновник.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru