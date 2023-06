СМИ: США нужно пойти на диалог с Россией для завершения конфликта на Украине

По его словам, конфликт не продвигает долгосрочные интересы США, а также истощает их ресурсы и выявляет недостатки армий Запада. Челлани отметил, что лидеры G7 выдвинули Москве максималистские требования о прекращении боевых действий, в частности о «полном и безоговорочном выводе» войск РФ.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что у западных стран пока нет понимания, как добиться окончания конфликта. Соединенные Штаты и европейские государства стали надеяться на контрнаступление Украины, которое, по их мнению, может создать условия для мирных переговоров. В свою очередь The New York Times также отмечало, что ряд американских и европейских чиновников надеются на «придание импульса» дипломатии с помощью следующей фазы боевых действий, сообщает «Радиоточка НСН».