СМИ: США не смогли добиться от Египет поставок оружия Украине
США не смогли добиться от руководства от Египта начала поставок оружия Украине, сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, глава Пентагона Ллойд Остин лично обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву системы ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и другое оружие.
Несмотря на все уговоры Вашингтона, Правительство Египта официально объявило, что поставлять оружие для ВСУ не планируют.
Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху опроверг поставки израильских вооружений Киеву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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