СМИ: США не смогли добиться от Египет поставок оружия Украине

США не смогли добиться от руководства от Египта начала поставок оружия Украине, сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, глава Пентагона Ллойд Остин лично обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Киеву системы ПВО, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты и другое оружие.

Несмотря на все уговоры Вашингтона, Правительство Египта официально объявило, что поставлять оружие для ВСУ не планируют.

Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху опроверг поставки израильских вооружений Киеву, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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