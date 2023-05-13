СМИ: США и ЕС занялись пересмотром отношений с Китаем
США и Евросоюз решили пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне миротворческих усилий КНР. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Газета отмечает, что накануне на встрече глав МИД ЕС в Стокгольме обсуждались две главные темы: агрессия против Украины и отношения между Брюсселем и Пекином. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости подумать над «перекалибровкой отношений» с Китаем. По словам дипломата, КНР хочет построить новый мировой порядок с собой в центре.
«Поражение России на Украине не собьет траекторию его развития. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — указал Боррель.
«Коммерсантъ» напоминает, что 10-11 мая в Вене провели переговоры советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. В свою очередь, глава МИД Китая Цинь Ган встретился с французской коллегой Катрин Колонна. Цинь Ган заверил, что Пекин привержен содействию политическому урегулированию украинского кризиса, а Европа всегда была для КНР «всеобъемлющим стратегическим партнером».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+3 111 / сут.
Умерли
399 тыс.+28 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+5 587 / сут.
- В Японии автомобиль протаранил супермаркет, пострадали пять человек
- СМИ: США и ЕС занялись пересмотром отношений с Китаем
- Главком ВСУ назвал главу Генштаба России сильным и непредсказуемым противником
- Постпред США в ООН и Кулеба обсудили зерновую сделку
- В Хмельницкой области Украины прозвучали взрывы
- СМИ: Отсутствие неожиданности делает невозможным успешное контрнаступление ВСУ
- Рогов рассказал о продолжающейся работе инфраструктуры в прифронтовых районах Запорожья
- СМИ сообщили о взрывах в Киеве и области
- СМИ: США и ЕС усилят сотрудничество по мерам экономической безопасности
- В России начали выпускать патрон Cheytac из отечественных комплектующих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru