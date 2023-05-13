СМИ: США и ЕС занялись пересмотром отношений с Китаем

Газета отмечает, что накануне на встрече глав МИД ЕС в Стокгольме обсуждались две главные темы: агрессия против Украины и отношения между Брюсселем и Пекином. Так, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о необходимости подумать над «перекалибровкой отношений» с Китаем. По словам дипломата, КНР хочет построить новый мировой порядок с собой в центре.

«Поражение России на Украине не собьет траекторию его развития. Китаю удастся извлечь из этого геополитическую выгоду», — указал Боррель.

«Коммерсантъ» напоминает, что 10-11 мая в Вене провели переговоры советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и глава канцелярии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И. В свою очередь, глава МИД Китая Цинь Ган встретился с французской коллегой Катрин Колонна. Цинь Ган заверил, что Пекин привержен содействию политическому урегулированию украинского кризиса, а Европа всегда была для КНР «всеобъемлющим стратегическим партнером».

