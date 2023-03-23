СМИ: США боятся последствий отрицания плана КНР по Украине
Соединенные Штаты боятся быть «загнанными в угол» из-за проявляемого скептицизма по плану КНР по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя американской администрации.
Отмечается, что полное отрицание китайского мирного плана может помочь Пекину доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире. Агентство указало, что предложенный план, а также состоявшаяся встреча председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина вызвали чувство беспокойства в администрации президента США.
Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в деэскалации украинского конфликта. Он отметил, что именно это является причиной резкой реакции Вашингтона на план Китая по урегулированию конфликта, сообщает НСН.
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