Отмечается, что полное отрицание китайского мирного плана может помочь Пекину доказать другим странам, что Вашингтон не заинтересован в мире. Агентство указало, что предложенный план, а также состоявшаяся встреча председателя КНР Си Цзиньпина и российского лидера Владимира Путина вызвали чувство беспокойства в администрации президента США.

Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom сообщил, что Соединенные Штаты не заинтересованы в деэскалации украинского конфликта. Он отметил, что именно это является причиной резкой реакции Вашингтона на план Китая по урегулированию конфликта, сообщает НСН.

