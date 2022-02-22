СМИ: Спецназ США покинул Украину после выполнения последней миссии
Спецназ США покинул Украину после сопровождения американских дипломатов в Польшу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
«Последней миссией спецназа США было сопроводить персонал посольства США в Польшу прошлой ночью», — рассказала корреспондент телеканала CNN Наташа Бертранд в Twitter, ссылаясь на источник и представителя европейского командования США.
Ранее телеканал CNN сообщил, что дипломаты Соединенных Штатов, которых везли из Украины в Польшу, начали возвращаться во Львов.
22 февраля Администрация президента США Джо Байдена анонсировала новый пакет антироссийских санкций на случай «вторжения» России на Украину. В их числе рестрикции против российских банков.
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