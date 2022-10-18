СМИ: Совет Госдумы ограничил онлайн-трансляции пленарных заседаний на фоне спецоперации
18 октября 202214:47
Онлайн-трансляции пленарных заседаний Госдумы в реальном времени ограничили. Такое решение принят Совет Думы в связи с тем, что большую часть времени на заседаниях депутаты тратят на обсуждение законодательного обеспечения военной операции на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в нижней палате.
Он также отметил, что все аккредитованные в Госдуме журналисты (около 1 тысячи человек) могут следить за трансляцией в пресс-центре.
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18 октября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru