СМИ: Словакия рассмотрит военное соглашение с США
Соглашение о военном сотрудничестве Словакии с США, которые ранее в пятницу было подписано американской стороной, поступит в Национальный совет (парламент) Словакии. Такое заявление сделали в эфире Словацкого телевидения.
Отмечается, что правительственная коалиция имеет поддержку большей части из 150 депутатов. Однако оппозиция и еще пять парламентариев из правящей фракции намерены опротестовать договор.
При этом еще 12 января министры Словакии единогласно поддержали расширение военного сотрудничества с США. Рассмотрение документа парламентом, по предварительным данным, пройдет в марте.
Однако ТАСС передает, что около 54% жителе страны против документа. Многие призывают провести референдум, чтобы решить судьбу спорного документа. Только 15% граждан поддерживают принятие документа безоговорочно.
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