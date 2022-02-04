СМИ: Словакия рассмотрит военное соглашение с США

Соглашение о военном сотрудничестве Словакии с США, которые ранее в пятницу было подписано американской стороной, поступит в Национальный совет (парламент) Словакии. Такое заявление сделали в эфире Словацкого телевидения.

Отмечается, что правительственная коалиция имеет поддержку большей части из 150 депутатов. Однако оппозиция и еще пять парламентариев из правящей фракции намерены опротестовать договор.

При этом еще 12 января министры Словакии единогласно поддержали расширение военного сотрудничества с США. Рассмотрение документа парламентом, по предварительным данным, пройдет в марте.

Однако ТАСС передает, что около 54% жителе страны против документа. Многие призывают провести референдум, чтобы решить судьбу спорного документа. Только 15% граждан поддерживают принятие документа безоговорочно.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:СШАСоглашениеВойнаСловакия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры