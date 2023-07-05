СМИ: Си Цзиньпин предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине

Председатель Китая Си Цзиньпин лично предостерег российского президента Владимира Путина от использования ядерного оружия на Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники на Западе и в Китае.

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Сообщается, что разговор между лидерами двух стран прошел в марте этого года.

Источник в китайском правительстве отметил, что обращение к российскому президенту с призывом не использовать ядерное оружие было центральным элементом кампании Китая по восстановлению натянутых отношений со странами Европы.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «вполне вероятным» ядерный апокалипсис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ПутинСи ЦзиньпинЯдерное Оружие

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