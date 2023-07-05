СМИ: Си Цзиньпин предостерег Путина от использования ядерного оружия на Украине

Сообщается, что разговор между лидерами двух стран прошел в марте этого года.

Источник в китайском правительстве отметил, что обращение к российскому президенту с призывом не использовать ядерное оружие было центральным элементом кампании Китая по восстановлению натянутых отношений со странами Европы.

Ранее зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев назвал «вполне вероятным» ядерный апокалипсис, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

