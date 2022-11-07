СМИ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Пекин и Эр-Рияд планируют укреплять связи в рамках многополярного мира, в котором США больше не играют доминирующую роль.

По данным источников, встреча запланирована на вторую неделю декабря.

Си Цзиньпин провел встречу с Шольцем в Пекине

Ранее редседатель КНР Си Цзиньпин провел в Пекине встречу с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что китайский лидер принял коллегу в Доме народных собраний. Как отметил Си Цзиньпин, Шольц — «первый европейский лидер, прибывший в КНР с визитом после проведения XX съезда Коммунистической партии Китая», передает Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:СШАСаудовская АравияКитай
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