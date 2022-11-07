СМИ: Си Цзиньпин планирует посетить Саудовскую Аравию

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует посетить с визитом Саудовскую Аравию до конца 2022 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что Пекин и Эр-Рияд планируют укреплять связи в рамках многополярного мира, в котором США больше не играют доминирующую роль.

По данным источников, встреча запланирована на вторую неделю декабря.