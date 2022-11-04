СМИ: Шольц не захотел ехать в Китай с Макроном

В пятницу Шольц встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудили двусторонние отношения государств.

«Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение», — пишет Reuters.

Отмечается, что причиной визита Шольца в Китай стала сложная экономическая ситуация в ФРГ. Издание называет поездку канцлера «проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом».

«Если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц», — подчеркнул директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй.

