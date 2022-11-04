СМИ: Шольц не захотел ехать в Китай с Макроном
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отказался ехать в Китай вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Reuters.
В пятницу Шольц встретился в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином, лидеры обсудили двусторонние отношения государств.
«Макрон предложил Шольцу отправиться в Пекин вместе, чтобы послать сигнал о единстве ЕС, но Шольц отклонил это предложение», — пишет Reuters.
Отмечается, что причиной визита Шольца в Китай стала сложная экономическая ситуация в ФРГ. Издание называет поездку канцлера «проверкой отношений между Китаем и Германией, Европой, даже Западом».
«Если этот визит будет успешным, Макрон приедет через месяц», — подчеркнул директор центра европейских исследований университета Жэньминь Ван Ивэй.
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