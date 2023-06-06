СМИ: Шольц намерен созвониться с Путиным

«Из-за хода войны я не считал текущий момент подходящим», - цитирует Шольца новостной портал.

Канцлер признался, что он уже давно не общался с российским коллегой, однако планирует возобновить с ним диалог. Последний раз Путин и Шольц общались по телефону в декабре прошлого года.

Ранее Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

