СМИ: Шольц намерен созвониться с Путиным
6 июня 202319:34
Канцлер Германии Олаф Шольц хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным, сообщает N-TV.
«Из-за хода войны я не считал текущий момент подходящим», - цитирует Шольца новостной портал.
Канцлер признался, что он уже давно не общался с российским коллегой, однако планирует возобновить с ним диалог. Последний раз Путин и Шольц общались по телефону в декабре прошлого года.
Ранее Шольц назвал подрыв Каховской ГЭС новым измерением в российско-украинском конфликте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru