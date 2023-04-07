СМИ: Россия развеяла миф о непобедимости Запада
Россия смогла развеять миф о непобедимости Запада. Об этом пишет обозреватель ливанского издания Al Mayadeen Бусейна Шаабан.
Как отмечается в материале, российская специальная военная операция определит судьбу мира «на ближайшие десятилетия». Кризис в отношениях с Западом позволил Москве перейти к более тесному сотрудничеству с Китаем, Индией и Ираном, пишет RT. Как отметила Шаабан, страны ШОС увеличивают долю национальных валют во взаиморасчетах, «обрекая доллар на гибель», указывает РЕН ТВ.
Обозреватель указала, что экономика РФ преодолела последствия санкций. При этом ограничения обернулись «бумерангом» тем, кто их ввел, и многие государства задумались об избавлении от гегемонии США. По мнению Шаабан, такие глобальные изменения поспособствуют построению нового миропорядка.
«Всем, кто еще верит в силу, мудрость и непобедимость Запада, а также в то, что он является неким образцом и идеалом, стоит немного подождать и убедиться в обратном», — резюмировала автор.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru