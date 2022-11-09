СМИ: Россия и США запланировали провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели
Москва и Вашингтон могут в ближайшие недели провести переговоры по вопросу возобновления проверок в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает телеканал «360» со ссылкой на Bloomberg.
Как заявили высокопоставленные источники агентства, Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ. Отмечается, что это небольшой шаг к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями.
По словам представителя Госдепартамента США, заседание Двусторонней консультативной комиссии находится в разработке. Где пройдет встреча – неизвестно.
Как сообщалось ранее, встреча может пройти в конце ноября — начале декабря, и впервые местом консультаций может стать Ближневосточный регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 320 / сут.
Умерли
391 тыс.+63 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+8 123 / сут.
- СМИ: Россия и США запланировали провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели
- Кадыров назвал байками слова о погибших чеченских бойцах под Лисичанском
- Шон Пенн вновь приехал на Украину
- Евросоюз не сможет выделить Украине обещанные 3 млрд евро
- В воронежском интернате для детей издевались над воспитанниками
- СМИ: Китай показал сверхзвуковую ракету, чтобы предупредить США
- Приднестровье обратилось к России из-за проблемы отбора газа Молдавией
- СМИ: Маск обсуждал возможность сделать Twitter платным
- Французы назвали русофобией отстранение дирижера Спивакова
- Экономике ФРГ предрекли потерю 110 млрд евро из-за роста цен на нефть и газ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru