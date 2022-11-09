СМИ: Россия и США запланировали провести встречу по СНВ-3 в ближайшие недели

Москва и Вашингтон могут в ближайшие недели провести переговоры по вопросу возобновления проверок в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), сообщает телеканал «360» со ссылкой на Bloomberg.

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Как заявили высокопоставленные источники агентства, Россия и США планируют встретиться в ближайшие недели, чтобы обсудить возобновление инспекций объектов атомного оружия в соответствии с новым договором СНВ. Отмечается, что это небольшой шаг к возобновлению переговоров по контролю над вооружениями.

По словам представителя Госдепартамента США, заседание Двусторонней консультативной комиссии находится в разработке. Где пройдет встреча – неизвестно.

Как сообщалось ранее, встреча может пройти в конце ноября — начале декабря, и впервые местом консультаций может стать Ближневосточный регион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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