СМИ рассказали об острейшей перепалке постпредов РФ и США на заседании Совбеза ООН

По информации издания, в ходе словесной перепалки российский дипломат отметил, что Белый дом сам провоцирует эскалацию своими ложными обвинениями.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — цитирует СМИ Небензю.

Постпред России при ООН подчеркнул, что ни один российский политик или общественный деятель никогда не заявлял о намерении Москвы напасть на Киев.

Ранее Небензя заявил, что Россия не исключает провокаций со стороны Украины и предостерегает Киев от саботажа Минских соглашений.

