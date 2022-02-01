СМИ рассказали об острейшей перепалке постпредов РФ и США на заседании Совбеза ООН

Постпред России при ООН Василий Небензя возмутили заявления его американской коллеги Линды Томас-Гринфилд о том, что РФ страна пытается выставить агрессорами Украину и Запад агрессорами, чтобы получить предлог для «вторжения», пишет The Washington Post.

Рябков заявил, что Россия не намерена нападать на Украину

По информации издания, в ходе словесной перепалки российский дипломат отметил, что Белый дом сам провоцирует эскалацию своими ложными обвинениями.

«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — цитирует СМИ Небензю.

Постпред России при ООН подчеркнул, что ни один российский политик или общественный деятель никогда не заявлял о намерении Москвы напасть на Киев.

Ранее Небензя заявил, что Россия не исключает провокаций со стороны Украины и предостерегает Киев от саботажа Минских соглашений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Совбез ООНРоссияСШАВасилий Небензя
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры