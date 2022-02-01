СМИ рассказали об острейшей перепалке постпредов РФ и США на заседании Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя возмутили заявления его американской коллеги Линды Томас-Гринфилд о том, что РФ страна пытается выставить агрессорами Украину и Запад агрессорами, чтобы получить предлог для «вторжения», пишет The Washington Post.
По информации издания, в ходе словесной перепалки российский дипломат отметил, что Белый дом сам провоцирует эскалацию своими ложными обвинениями.
«Вы ждете, когда это произойдет, как будто хотите, чтобы ваши слова стали реальностью», — цитирует СМИ Небензю.
Постпред России при ООН подчеркнул, что ни один российский политик или общественный деятель никогда не заявлял о намерении Москвы напасть на Киев.
Ранее Небензя заявил, что Россия не исключает провокаций со стороны Украины и предостерегает Киев от саботажа Минских соглашений.
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