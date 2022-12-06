СМИ раскрыли детали нового пакета санкций ЕС против России

В рамках нового пакета санкций Еврокомиссия предложит ввести запрет на инвестиции в горнодобывающий сектор России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

По данным издания, при этом будут предусмотрены некоторые исключения для определенных видов продукции.

Также ограничения могут коснуться еще трех российских банков.

СМИ: ЕС хочет наложить санкции на российские беспилотники

Ранее сообщалось, что ЕС в рамках следующего пакета антироссийских санкций рассматривает возможность ввести ограничения в области беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) России.

По данным СМИ, девятый пакет санкций может быть одобрен до начала заседания Совета по иностранным делам и саммита ЕС, которые запланированы на начало следующей недели, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЕвросоюз
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