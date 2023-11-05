СМИ: Путин на следующей неделе посетит Казахстан
Президент России Владимир Путин планирует посетить Казахстан на следующей неделе, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Точной даты визита президента РФ в Казахстан не называется. Также глава государства намерен провести совещание с членами Совета безопасности и правительства.
Российский лидер 27 октября провел неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевы. Переговоры состоялись в Пекине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Министр обороны Ирана пригрозил США «серьезным ударом»
- СМИ: Путин на следующей неделе посетит Казахстан
- «Кровавый спектакль»: Ядерная война приведет Израиль к его гибели
- ВС РФ уничтожили авиатехнику ВСУ на аэродроме в Полтавской области
- Боевики «Хезболлы» нанесли ракетный удар по израильской казарме
- ChatGPT научился создавать песни с помощью нейросети
- На Кубани обнаружили тела трех подростков в квартире
- Рой дронов: Киев от безысходности готовится к зимним атакам с БПЛА
- В ХАМАС обвинили Израиль в терроризме после слов о ядерном ударе
- На МКАД в результате ДТП перевернулся грузовик
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru