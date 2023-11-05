СМИ: Путин на следующей неделе посетит Казахстан

Президент России Владимир Путин планирует посетить Казахстан на следующей неделе, сообщили в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

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Точной даты визита президента РФ в Казахстан не называется. Также глава государства намерен провести совещание с членами Совета безопасности и правительства.

Российский лидер 27 октября провел неформальную встречу с лидерами Казахстана и Узбекистана Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевы. Переговоры состоялись в Пекине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:КазахстанВладимир Путин

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