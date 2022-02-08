СМИ: Путин и Макрон обсуждали вывод российских войск из Белоруссии после учений
Встреча президента России Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном «продвинула» деэскалацию ситуации на Украине. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники во Франции.
Путин и Макрон накануне провели переговоры в Москве. Лидеры двух стран обсудили ситуацию на Украине, а также гарантии безопасности, пишет Ura.ru. Встреча продлилась более пяти часов.
Как отмечает Financial Times, президенты условились не предпринимать новых стратегических оборонных инициатив, вести широкий диалог по размещению войск РФ, кроме того, соглашение Путина и Макрона «может включать в себя вывод российских сил из Белоруссии в этом месяце после завершения масштабных совместных учений».
По данным источников издания, в дальнейшем при выполнении этих условий могут состояться переговоры по «структурированному диалогу» по коллективной безопасности, пишет Газета.ру.
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