СМИ: призывы Зеленского о поставках оружия говорят о панике в Киеве
Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие говорят о панике в Киеве. Об этом пишет издание Asia Times.
Как утверждает автор публикации Стивен Брайен, большая часть поставленного вооружения призвана остановить серию неудач украинской армии.
По мнению автора заметки, украинский лидер беспокоится о своей судьбе в случае победы России. В этом случае, как утверждает обозреватель, Вашингтон начнет настаивать на мирном урегулировании конфликта.
Ранее сегодня глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции сообщил, что впечатление, что ФРГ изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Киеву, ошибочно.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 702 / сут.
Умерли
395 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 466 / сут.
- Посол России заявил, что Эстония готовится к войне
- Путин высказался по поводу дефицита лекарств и роста цен на них
- Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины
- Умер сценарист Герман Климов
- Военные Союзного государства начали снимать технику с хранения
- Путин заявил о дефиците лекарств и росте цен на препараты
- Госдума приняла в первом чтении проект о штрафах за публикацию инструкций по изготовлению боеприпасов
- Ячейку исламистов «Хизб ут-Тахрир»* разгромили в Крыму
- СПЧ утвердил решение о создании рабочей группы по вопросам СВО
- Записавший «видеопривет» из Мексики курский депутат лишился должности
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru