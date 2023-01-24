СМИ: призывы Зеленского о поставках оружия говорят о панике в Киеве

Призывы президента Украины Владимира Зеленского к Западу предоставить ВСУ все более совершенное оружие говорят о панике в Киеве. Об этом пишет издание Asia Times.

Как утверждает автор публикации Стивен Брайен, большая часть поставленного вооружения призвана остановить серию неудач украинской армии.

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По мнению автора заметки, украинский лидер беспокоится о своей судьбе в случае победы России. В этом случае, как утверждает обозреватель, Вашингтон начнет настаивать на мирном урегулировании конфликта.

Ранее сегодня глава Минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции сообщил, что впечатление, что ФРГ изолировано ведет себя в вопросах поставок вооружения Киеву, ошибочно.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ОружиеВладимир Зеленский
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