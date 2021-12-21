СМИ: премьер Венгрии заявил о желании встретиться с Путиным

Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters.

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В сообщении агентства уточняется, что глава венгерского правительства планирует встретиться с российским лидером в начале 2022 года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе Минздрава России Михаилу Мурашко орден «Средний крест со звездой» - высшую награду республики для иностранцев.

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ФОТО: РИА Новости//Алексей Дружинин
ТЕГИ:ПереговорыВладимир ПутинВенгрия
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