СМИ: премьер Венгрии заявил о желании встретиться с Путиным
21 декабря 202113:49
Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что рассчитывает на встречу с президентом России Владимиром Путиным, сообщает агентство Reuters.
В сообщении агентства уточняется, что глава венгерского правительства планирует встретиться с российским лидером в начале 2022 года.
Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто вручил главе Минздрава России Михаилу Мурашко орден «Средний крест со звездой» - высшую награду республики для иностранцев.
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21 декабря 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru