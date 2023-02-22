СМИ: премьер-министр Испании Санчес посетит Киев

Глава правительства Испании Педро Санчес посетит Украину в среду, 22 февраля, сообщила газета La Razon.

По данным издания, этот визит готовился в условиях строжайшей секретности. Он не был запланирован в официальной повестке дня председателя испанского правительства по соображениям безопасности.

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Как отмечается, посещение Украины Санчесом проходит в рамках обязательства Испании перед союзниками.

Ранее, как сообщала НСН, стало известно, что Испания отправит на Украину шесть танков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаКиевПремьер-министрИспания
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