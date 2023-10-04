СМИ: Премьер-министр Ирака посетит Москву 10-11 октября

Глава правительства Ирака Мухаммед ас-Судани посетит Москву 10-11 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

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Ожидается, что иракский премьер-министр встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5-7 октября посетит Россию с официальным визитом. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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