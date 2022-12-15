СМИ: Представители новых регионов не появятся в Совфеде до конца года

Отмечается, что собеседник газеты в руководстве Донецкой народной республики сообщил, что должности сенаторов от исполнительной и законодательной власти ДНР, скорее всего, останутся вакантными до сентября 2023 года, когда должны пройти выборы главы и Народного совета ДНР. По его словам, это обусловлено «процедурными моментами». Он подчеркнул, что таким же образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав России 30 сентября.

Еще один собеседник издания сообщил, что существуют трудности с подбором кандидатур. По его словам, с одной стороны, нужны местные кадры, с другой — они должны быть достаточно профессиональными и понятными для федерального центра, а таких не так уж и много.

Ранее председатель парламента Луганской народной республики Денис Мирошниченко сообщил в интервью РИА Новости, что выборы депутатов парламента ЛНР могут пройти в сентябре 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

