СМИ: Представители новых регионов не появятся в Совфеде до конца года

Назначение сенаторов от новых российских субъектов произойдет не ранее 2023 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники в руководстве регионов.

Выборы в Запорожской области назначили на сентябрь 2023 года

Отмечается, что собеседник газеты в руководстве Донецкой народной республики сообщил, что должности сенаторов от исполнительной и законодательной власти ДНР, скорее всего, останутся вакантными до сентября 2023 года, когда должны пройти выборы главы и Народного совета ДНР. По его словам, это обусловлено «процедурными моментами». Он подчеркнул, что таким же образом могут поступить и в остальных субъектах, вошедших в состав России 30 сентября.

Еще один собеседник издания сообщил, что существуют трудности с подбором кандидатур. По его словам, с одной стороны, нужны местные кадры, с другой — они должны быть достаточно профессиональными и понятными для федерального центра, а таких не так уж и много.

Ранее председатель парламента Луганской народной республики Денис Мирошниченко сообщил в интервью РИА Новости, что выборы депутатов парламента ЛНР могут пройти в сентябре 2023 года, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: council.gov.ru
ТЕГИ:РоссияСовет Федерации
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры